Україна та Євросоюз закликали Росію повернути захоплені кораблі

Фото: корабль "Бердянськ" (uk.wikipedia.org)

Дипломати вимагають виконати наказ Міжнародного трибуналу

Делегації України та Євросоюзу в ОБСЄ закликали Росію повернути захоплені біля Керченської протоки українські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Дипломати закликали виконати наказ Міжнародного трибуналу з морського права.

"Ми закликаємо Російську Федерацію виконати наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року та негайно звільнити українські військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу", повернувши їх у розпорядження України. Повага до міжнародного права та принципів ОБСЄ залишається основою для врегулювання конфлікту, ініційованого та підтримуваного Росією", - заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

Повідомляється, що Україна також закликає російську сторону прискорити переговори в рамках Тристоронньої контактної групи щодо звільнення усіх українців, які незаконно утримуються Росією, в тому числі на окупованих територіях Криму та Донбасу.

Із закликом до звільнення захоплених Росією кораблів виступила і делегація Європейського союзу.

"Ми закликаємо Росію повернути в розпорядження України три кораблі, захоплені в Чорному морі 25 листопада минулого року, у відповідності до обов’язкового наказу Міжнародного трибуналу з морського права. Ми також закликаємо Росію забезпечити безперешкодний і вільний прохід до Азовського моря відповідно до міжнародного права. Повага до міжнародних судових рішень є основоположним для основаного на правилах міжнародного порядку", - йдеться у заяві Європейського союзу, схваленій усіма країнами-членами.

В ЄС також вчергове закликали Росію звільнити понад 70 українських політичних в’язнів, незаконно утримуваних в Росії та на Кримському півострові.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Андрій Загороднюк повідомляв, що з Росією ведуться переговори про повернення захоплених в Керченській протоці українських військових картерів, але поки рано говорити, чи будуть українські кораблі повернуті.

Натомість у Кремлі неохоче коментують повернення українських кораблів, і запевняють, що це питання не піднімається.