Україна - це не Казахстан. У Кабміні виключають інтервенцію за казахським сценарієм

В Україні неможлива реалізація казахського сценарію, коли в результаті масових протестів країна зазнає військової інтервенції. Оскільки вона не є частиною пострадянської структури, яка дозволила здійснити фактичне захоплення критичної інфраструктури в Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної перед засіданням комісії Україна-НАТО в Брюсселі.

Зокрема, їй поставили запитання, як Україна в умовах гібридної агресії може запобігти сценарію, коли масові протести і заворушення призводять до військової інтервенції.

"Україна проводить внутрішні реформи, у нас є потужна громадська платформа, єдність щодо засудження російської агресії проти території України. Ми не є частиною жодної пострадянської структури, яка як у випадку з Казахстаном дозволила зовнішню військову інтервенцію і захоплення критичної інфраструктури. Тобто ми проводимо реформи, боремося з російською агресією і з міжнародним співтовариством робимо все, щоб засудити нелегальну діяльність агресора", - зазначила Стефанішина.