Україна - це не Казахстан. У Кабміні виключають інтервенцію за казахським сценарієм

В Україні неможлива реалізація казахського сценарію, коли в результаті масових протестів країна зазнає військової інтервенції. Оскільки вона не є частиною пострадянської структури, яка дозволила здійснити фактичне захоплення критичної інфраструктури в Казахстані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної перед засіданням комісії Україна-НАТО в Брюсселі.
Зокрема, їй поставили запитання, як Україна в умовах гібридної агресії може запобігти сценарію, коли масові протести і заворушення призводять до військової інтервенції.
"Україна проводить внутрішні реформи, у нас є потужна громадська платформа, єдність щодо засудження російської агресії проти території України. Ми не є частиною жодної пострадянської структури, яка як у випадку з Казахстаном дозволила зовнішню військову інтервенцію і захоплення критичної інфраструктури. Тобто ми проводимо реформи, боремося з російською агресією і з міжнародним співтовариством робимо все, щоб засудити нелегальну діяльність агресора", - зазначила Стефанішина.
Нагадаємо, минулого тижня на тлі протестів і заворушень у Казахстані розгорнули військову місію в участю країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Очікується, що місія залишиться в країні до повної стабілізації обстановки.
Участь у цій місії візьмуть кілька тисяч військових з Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизії та Таджикистану.