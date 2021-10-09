Україна, ЄС, США і Німеччина повинні визначити "червоні лінії" по "Північному потоку-2"

Україна, ЄС, США і Німеччина повинні визначити "червоні лінії" по запуску "Північного потоку-2". Один із прикладів таких ліній - угода Росії та Угорщини про постачання газу в обхід української території.

"Для нас кейс з укладенням угоди між Угорщиною і Росією це про ті "червоні лінії", які записані в угоді (президента США Джо - ред.) Байдена і (канцлера Німеччини Ангели - ред.) Меркель про те, що вони не допустять зловживань на ринку після запуску "Північного потоку-2", - сказала Стефанішина.

Вона додала, що Україна спостерігає за цим процесом і намагається зрозуміти, чи є ця угода "червоною лінією". За її словами, на сьогодні видно, що для американських і німецьких партнерів пряма загроза зриву контрактів і вимога транзиту в обхід України, необґрунтована ціна на газ - це не "червона лінія" і не елемент гібридної війни.

"Тому я вважаю, що ми також почати розмову, щоб визначити "червоні лінії"для України, ЄС, США і Німеччини для впровадження цього проєкту ("Північного потоку-2" - ред.)", - підкреслила Стефанішина.