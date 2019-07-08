Україна та ЄС вчергове закликали Росію визнати відповідальність за MH-17

На саміті Україна-Європейський союз сторони закликали росію до визнання своєї відповідальності у катастрофі рейсу Малайзійських авіаліній MH17. Як передає РБК-Україна, про це йдеться у спільному комюніке учасників саміту.

Зазначається, що 17 липня минає п’ять років з моменту трагічної катастрофи рейсу MH17, яка забрала життя 298 осіб.

"Ми очікуємо на дієве притягнення до відповідальності винних у цій трагедії та закликаємо Російську Федерацію визнати свою відповідальність і співпрацювати повною мірою з тим, щоб відновити справедливість", - йдеться у заяві, оприлюдненій Міністерством закордонних справ України.

Підкреслюється, що у цьому контексті Україна та ЄС вітають оголошення 19 червня 2019 в Нідерландах Спільною слідчою групою кримінальних обвинувачень проти чотирьох осіб.

Сторони заклкають Росію до повної співпраці з триваючим слідством і висловлюють свою повну впевненість у незалежності і професіоналізмі подальших юридичних процедур.

Нагадаємо, українські спецслужби в кінці червня провели операцію на території "ДНР" і затримали в місті Сніжне колишнього командира ППО Володимира Цемаха. Як відомо, поряд зі Сніжним 17 липня 2014 року був збитий малайзійський "Боїнг".

Колишній військовослужбовець "ДНР" Цемах був затриманий у своїй квартирі в місті Сніжне 27 червня, після чого був переправлений через лінію дотику на територію, контрольовану українською армією.