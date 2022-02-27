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Переговори України та Росії можуть початись завтра вранці

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Неділя 27 лютого 2022 23:28
Переговори України та Росії можуть початись завтра вранці Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

Україна і Росія ще не провели переговори, вони можуть початися на українсько-білоруському кордоні завтра вранці, 28 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

За його словами, "складно очікувати на проривні рішення, але така зустріч може запустити хоча б якийсь процес обговорень".

Співрозмовник зазначив, що бойовий дух армії України на найвищому рівні і солдати героїчно борються, але окупанти робитимуть максимум можливого для підриву морального стану мирних жителів, у тому числі створюючи логістичні проблеми.

Зустріч на Прип'яті

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Результатом переговорів стала домовленість щодо проведення переговорів з Росією на українсько-білоруському кордоні. Делегації України та Росії призначили зустріч у районі річки Прип'ять.

Зазначимо, раніше місцем проведення переговорів Росія та Білорусь називали Мінськ. Україна була згодна на переговори, але не у Мінську. Як пояснював Зеленський, Україна не вестиме переговори в країні, з території якої на Україну летять ракети.

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