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Україна за два роки має облаштувати кордон з Росією і Білоруссю, - Монастирський

Автор: Ілона Свиридова

Протягом 2022-2023 років Україна повинна облаштувати державний кордон з Російською Федерацією та Білоруссю. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що для цього треба 17 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС.

"Ми зараз інші, ніж вісім років тому. Держава докладе всіх зусиль і фінансів, щоб облаштувати нарешті ділянку кордону з Росією і Білоруссю. Наступного року має бути "велике будівництво кордонів", - заявив він.

За його словами, на кордоні з'являться інженерні споруди і в цілому новий кордон буде інтелектуальним. Монастирський підкреслив, що для повного облаштування кордонів необхідно 17 млрд гривень і вже попросив уряд закласти ці цифри в бюджет-2022.

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Російська ФедераціяБілорусьДенис Монастирський