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Україна досягла найвищого доларового ВВП за всю історію, - Свириденко

Автор: Наталія Гурковська

Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію - орієнтовно 195 млрд доларів США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки України Юлії Свириденко.

За словами Свириденко, бізнес-клімат в Україні прагнуть довести до найкращих світових стандартів.

"Наступного року ми плануємо вийти на високі темпи зростання внутрішнього валового продукту завдяки старту низки програм. Зокрема, масштабної термомодернізації житлових будинків, комплексного відновлення систем зрошення на Півдні України, масового дешевого іпотечного кредитування, активного фінансування експортерів для подальшого нарощування експорту", - зазначила міністр економіки.

Зі свого боку, міністр оборони Олексій Резніков та очільник МЗС Дмитро Кулеба, які також були присутні на зустрічі, запевнили інвесторів, що ситуація на кордонах України залишається стабільною.

Кулеба запевнив, що інтенсивні спроби російської дезінформації нашкодити економіці та інвестиційній привабливості України не будуть успішними, наголосивши, що дипломати докладають максимум зусиль для формування позитивного іміджу України за кордоном.

"Пряма регулярна відверта комунікація з внутрішніми та зовнішніми інвесторами - найкраща протидія гібридній війні. Будемо регулярно проводити такі зустрічі", - додала Свириденко.

Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко повідомила деталі нового траншу МВФ на суму 700 млн доларів. За її словами, ці кошти будуть спрямовані передусім на утримання фінансової стабільності та боротьбу з наслідками COVID-19 в Україні.

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ВВП