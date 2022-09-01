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Збірна України переграла Пуерто-Рико та вийшла в плей-офф волейбольного ЧС-2022

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Катовіце, Четвер 01 вересня 2022 11:37
Збірна України переграла Пуерто-Рико та вийшла в плей-офф волейбольного ЧС-2022 Фото: Зв'язуючий Віталій Щитков готовий вислухати пропозиції (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорців

Непростою перемогою над пуерториканцями завершився третій матч групового етапу волейбольного Мундіалю для збірної України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу, група A, 3-й тур

Україна – Пуерто-Рико – 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19)

Матч проти аутсайдера групи для "синьо-жовтих" розпочався нервово. Команда Угіса Крастіньша впродовж тривалого часу не могла війднайти ритм і зав'язнула в боротьбі з "півнями". Зрештою, гойдалки на майданчику завершилися несподіваним програшем українців у стартовому сеті.

Натомість у другій партії збірна України поступово нарощувала свою перевагу та на середину сету вийшла на комфортний гандикап у районі 5 очок. Зробивши висновки зі старту двобою, "синьо-жовті" вже не підпустили суперника та завершили сет із +6.

Третій сет став найкращим у виконанні української збірної. "Синьо-жовті" не надали пуерториканцям бодай шансу повірити в можливість свого успіху в партії. На піку українські волейболісти відірвалися на 9 пунктів і з таким же відривом завершили сет.

Нарешті у фінальній партії на паркет повернулася інтрига. Спершу вели українці, далі команди йшли на рівних, а в середині сету Пуерто-Рико зуміло вийти вперед. Проте, збірна України переламала хід поєдинку та закрила партію і матч доволі впевненою перемогою (25:19).

У рамках 1/8 фіналу ЧС-2022 національна команда України зустрінеться зі збірною Нідерландів. "Помаранчеві" тріумфували в групі F турніру, де її суперниками були Іран, Аргентина та Єгипет. Матч відбудеться 5 вересня.

До слова, баскетбольна збірна України оголосила фінальний список гравців на Євробаскет-2022.

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