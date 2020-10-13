Україна цього року має вийти на 75 тисяч тестувань на COVID-19 на добу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має вийти на 75 тисяч тестувань на коронавірус методом ПЛР на добу вже у цьому році. Кабінет міністрів робить усе можливе, аби уникнути найгірших сценаріїв.

Про це він сказав у ході засідання.

"Уряд робить все можливе, щоб посилити медичну систему та уникнути найгірших сценаріїв. Міністру охорони здоров'я Максиму Степанову поставлено завдання збільшити кількість тестування до 50 тисяч на добу, але ми маємо вийти на 75 тисяч на добу вже у цьому році", - зазначив Шмигаль.

Зазначимо, в Україні виявили ріст нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 5133 людини. Найбільше заражень в Харківській, Львівській, Дніпропетровській областях та в Києві.

Глава МОЗ Степанов повідомив, що за минулу добу було зроблено 51 205 тестувань на коронавірус. Зокрема, зроблено 28 353 ПЛР-тестів та 22 852 ІФА-тестів.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський дав низку доручень у зв'язку зі зростанням захворюваності коронавірусом.

Раніше в МОЗ також пояснили, яким чином приватні лабораторії будуть залучати до безоплатного тестування на COVID-19. Кабінет міністрів раніше прийняв відповідну постанову.