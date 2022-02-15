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Україна має вчитися пропаганді та відстоюванню національних інтересів, - Дунда

Автор: Наталія Гурковська

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу"), коментуючи інформаційну кампанію з приводу можливого вторгнення Росії, заявив, що Україна має навчатися у західних країн пропаганди та відстоювання своїх національних егоїстичних інтересів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в ефірі "4 каналу".

"Ми повинні так само цьому навчатися і пропагувати свої національні інтереси. Бути трохи більш егоїстичними, ніж ми були. І дбати, насамперед, про себе, не думаючи, що про це скажуть на Заході або в Росії", - сказав Дунда.

За словами нардепа, США та Великобританія за допомогою розгорнутої інформаційної кампанії успішно вирішують свої національні питання щодо повернення впливу на європейську політику та Україні треба винести з цього урок для себе.

"Нам слід навчатися пропаганді саме у них", - наголосив він.

Дунда додав, що Росія так само, через інформаційний порядок денний "руського світу" намагається повернути свій вплив на пострадянському просторі.

Нардеп нагадав, що у Верховній раді вже майже рік, як зареєстрований його законопроект про заборону пропаганди ідеології "руського світу".

"Цей законопроект уже давно треба було проголосувати у Верховній раді", - сказав Дунда.

На його думку, ухвалення цього законопроекту допоможе знизити ризики вторгнення Росії або усунути її інформаційний вплив у поточній "гібридній" війні.

Раніше народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") заявляв, що Державне бюро розслідувань (ДБР) та інші правоохоронні органи повинні відкрити провадження за фактом укладання мінських угод у 2015 році.

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Олег Бунда