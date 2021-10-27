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Україна має протидіяти СОVID-19 удесятеро швидше, - Рудик

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Київ, Середа 27 жовтня 2021 12:55
Україна має протидіяти СОVID-19 удесятеро швидше, - Рудик Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

Україні слід удесятеро прискорити всі заходи з протидії Covid-19, інакше українці ніколи не вийдуть з пандемії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Голосу" Кіри Рудик.

"Все, що зараз відбувається в боротьбі з Covid-19, має бути в 10 разів швидше. Це реальний темп, який нам треба витримувати, щоб в наступному році у нас був шанс побороти Covid-19. Я і фракція "Голос" були одними з дуже активних ініціаторів відставки пана Степанова і у нас було багато надій на пана Ляшка. Але поки інші країни запустили системну роботу з вакцинацією і навіть виходять з цього процесу, у нас - кінця-краю не видно", - констатує народна депутатка.

Крім того, за словами Кіри Рудик, влада не те, що не має стратегії боротьби з новою хвилею пандемії, а починає дистанційовуватись.

"Найбільше мене хвилює те, що ні у пана Ляшка, ні у прем’єра, який взагалі, мені здається, дистанціювався від питання Covid-19, немає відповіді на те, які мають бути кроки для того, щоб у нас було видно кінець епідемії. А без такої стратегії, яким чином взагалі виконувати будь-які тактичні кроки?" - підкреслює лідер партії "Голос".

А крім медичного аспекту, коронакриза нищить економіку, зокрема малий і середній бізнес.

"Зараз ми входимо в третю хвилю Covid-19, скільки підприємців з неї вийде, скільки людей, у яких є власна справа, зможуть працювати? В кого є фінансова подушка, яка дозволить сісти на місяць вдома і не заробляти гроші? Це ж теж величезна кількість людей, і у влади немає жодної стратегії для того, щоб дати надію на те, як жити після локдауну", - резюмує політик.

Як повідомлялося, раніше Рудик пояснила критично низький рівень вакцинації в Україні.

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Кіра Рудик
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