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Україна не має перетворитись на форпост Росії. Кулеба закликав партнерів продовжити підтримку

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Україна, Вівторок 10 травня 2022 16:49
Україна не має перетворитись на форпост Росії. Кулеба закликав партнерів продовжити підтримку Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Європа має всіляко допомогти Україні у війні з Росією, бо від цього залежить напряму її майбутнє. Тим паче, що Україна не просить залучати військових інших країн і сама боронить свою землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС Дмитра Кулепід час прес-конференції з німецькою колегою Анналеною Бербок.

"Від того, чи зупинемо ми Путіна тут в Україні, чи він зможе перемогти і перетворити Україну на форпост для подальшого наступу на Європу, залежить майбутнє Європи. І Україна робить дуже чесно. Ми не втягуємо, ми не просимо прислати сюди своїх солдатів воювати за нас. Ми проливаємо свою кров за нашу землю. Але і за майбутнє економічне процвітання Європи", - сказав він.

І тому, за його словами, Україна очікує, що Європа продовжить надавати всю необхідну підтримку - у вигляді зброї, санкцій, економічної підтримки.

Як повідомлялось, на тлі зростаючої довіри до Києва з боку Заходу українська сторона змінює картину перемоги в нинішній війні. Зокрема, тепер вона виглядає не як відведення російських військ на позиції до 24 лютого 2022 року, а як повне звільнення українських територій.

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Дмитро Кулеба Війна в Україні
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