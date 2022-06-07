Україна має отримати центральну роль в переговорах щодо "зернового коридору", - Держдеп

За його словами, Вашингтон стежитиме за візитом російського міністра до Туреччини, але вважає, що однієї поїздки недостатньо для розв'язання питання щодо розблокування експорту зерна.

"Я впевнений, що однією зустріччю не вирішиш цю проблему. Цей виклик вимагає включення України на центральну роль", - заявив Прайс.

Раніше видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Росія і Туреччина обговорили попередні домовленості щодо розблокування експорту сільськогосподарської продукції через Чорне море. Однак вони не погоджували свої плани з Україною.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США направили листи урядам більше 14 країн за попередженням про те, щоб вони не купували у Росії викрадене в Україні зерно.

Також глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував слова Путіна про те, що Росія не має наміру використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу.

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