RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна домовилася зі Швейцарією про представництво своїх інтересів у Росії, - МЗС

Фото: Україна домовилася зі Швейцарією про представництво своїх інтересів у Росії, - МЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українські дипломати досягли принципової домовленості зі Швейцарією, про представлення українських інтересів на території Росії.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

За словами Ніколенка, МЗС на чолі із міністром Дмитром Кулебою докладає максимум зусиль, задля захисту інтересів громадян України в Росії. Допомоги потребують сотні тисяч українців, які були незаконно вивезені із тимчасово захоплених російською армією українських міст та сіл, зокрема діти. Багато наших громадян опинилися на російській території без документів. Як відомо, українські дипломатичні установи на території РФ відсутні.

"На доручення президента України, МЗС досягло принципової домовленості зі Швейцарією про представлення українських інтересів на території Росії. Вибір на користь Швейцарії був зроблений, через її великий досвід виконання таких функцій і ми вдячні швейцарському уряду за готовність надати свої добрі послуги", - заявив Ніколенко.

Прес-секретар МЗС заявив, що модальності представлення Швейцарією інтересів України в РФ визначатимуться двосторонньою угодою. Відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, згоду на представлення Швейцарією інтересів України в Росії має надати приймаюча сторона.

"Після завершення цього процесу, поінформуємо про деталі", - підкреслим Ніколенко.

Нагадаємо, що раніше Україна попросила Швейцарію про консульську підтримку українців, які перебувають на території Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні