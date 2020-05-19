Україна домовляється про відновлення авіасполучення з Грузією

Україна та Грузія планують відновити регулярні пасажирські авіаперевезення. Про це йшлося під час розмови міністра інфраструктури України Владислава Криклія з міністром економіки і сталого розвитку Грузії Нателою Турнава.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

За даними прес-служби, Турнава повідомила, що Грузія готова відчинити свої кордони для здійснення регулярних міжнародних рейсів вже з 1 липня. Тому наголосила на необхідності відновлення авіасполучення між обома країнами, як тільки це буде можливо.

Криклій запевнив, що Україна готова швидко та синхронно діяти, щоб у координації з міністерствами закордонних справ обох країн відчинити кордони для пасажирського сполучення. Відтак, українські авіакомпанії вже звернулися до грузинської сторони із заявою про готовність відновити польоти.

Обидві сторони зараз активно працюють над тим, щоб створити всі необхідні безпечні умови для пасажирів після відновлення польотів, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна відкриє авіаційне сполучення разом з країнами Європейського союзу з 15 червня.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що через карантин в Україні та пандемію авіація повернеться до докризового режиму через два роки.