Україна домовляється з США про кредитні гарантії

Як зазначив міністр, крім того, уряд очікує, що Європейський союз схвалить безумовний кредит на суму 1,2 мільярда євро в цьому місяці.

За словами Марченка, Україна вже отримала 100 млн доларів підтримки від Канади і продовжує переговори з Німеччиною, Великобританією та іншими партнерами про двосторонні пакети допомоги. Поряд з очікуваною допомогою Міжнародного валютного фонду Україна може залучити в цьому році в цілому 2,2 млрд доларів підтримки від міжнародних організацій.

"Ми не самотні, і в цьому році, я сподіваюся, ми зможемо впоратися з усіма можливими ситуаціями", - сказав Марченко.

Він додав, що незважаючи на те, що ситуація залишається "неспокійною", Україна також змогла збільшити доходи державного бюджету в січні.

Відзначимо, у 2014-2016 роках США допомагали Україні з розміщенням єврооблігацій, надавши свої гарантії по виплаті цього боргу. Це дозволило Україні зайняти під історично низький відсоток.