Україна може видобувати більше власного газу, - Гройсман

Фото: Володимир Гройсман (rada.gov.ua)

Гройсман назвав Україну енергетичною країною

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що Україна може видобувати більше власного газу і споживати його ефективніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Facebook прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Гройсман назвав Україну енергетичною країною.

"Я впевнений, що ми можемо видобувати більше власного газу і споживати його ефективніше. Для нас абсолютно реально у майбутньому не залежати від будь-яких поставок газу з-за кордону", - написав він.

Він зазначив, що йде запровадження відкритих аукціонів та конкурсів.

"Ввели мораторій на 5 років щодо перегляду ставок рентних платежів. Зменшили рентні платежі на нові свердловини. Завдяки зміні системи роботи "Держгеонадр" можемо до 2023-2025 років значно збільшити видобуток газу", - зазначив Гройсман.

За його словами, програмою теплих кредитів скористалися вже близько півмільйона українських сімей.

"Запускаємо Фонд енергоефективності, який надаватиме кошти на енергозберігаюче обладнання. Головна мета цієї енергетичної стратегії - забезпечити Україну власним газом та з часом стати країною-експортером", - додав Гройсман.

Україна – енергетична країна. Я впевнений, що ми можемо видобувати більше власного газу і споживати його ефективніше. Для нас абсолютно реально у майбутньому не залежати від будь-яких поставок газу з-за кордону. - Ми зруйнували закритий клуб в енергетиці. Відкрили геодані, запроваджуємо прозорі аукціони та конкурси. - Ввели мораторій на 5 років щодо перегляду ставок рентних платежів. Зменшили рентні платежі на нові свердловини - Завдяки зміні системи роботи «Держгеонадр» можемо до 2023-2025 років значно збільшити видобуток газу - Впроваджуємо енергоефективність. 5-й рік працює урядова програма #ТепліКредити, якою скористалися близько півмільйона українських сімей. - Запускаємо Фонд енергоефективності, який надаватиме кошти на енергозберігаюче обладнання. Головна мета цієї енергетичної стратегії - забезпечити Україну власним газом та з часом стати країною-експортером. #УрядГройсмана Опубліковано Volodymyr Groysman Субота, 2 березня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у наступному році держава направить майже 7 мільярдів гривень на заходи з енергоефективності.