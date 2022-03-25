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Україна денонсувала угоду з Росією про взаємне визнання документів про освіту та вчені звання

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Україна, П'ятниця 25 березня 2022 12:33
Україна денонсувала угоду з Росією про взаємне визнання документів про освіту та вчені звання Фото: уряд денонсував угоду з Росією угоду про визнання документів про освіту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Про денонсацію угод в галузі освіти та науки з Російською Федерацією". Зокрема денонсована угода про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту та вчені звання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 24 березня 2022 р. № 355.

Відповідним рішенням припиняється дія таких документів:

  • Угоди між урядом України та урядом РФ про співробітництво в галузі культури, науки та освіти, вчиненої в місті Москва 26 липня 1995 року;
  • Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом РФ про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту та вчені звання, вчиненої в місті Москва 26 травня 2000 року;
  • Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом РФ про співробітництво в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, вчиненої в Харкові 21 червня 2002 року.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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