Україна денонсувала угоду з Росією про взаємне визнання документів про освіту та вчені звання
Фото: уряд денонсував угоду з Росією угоду про визнання документів про освіту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Про денонсацію угод в галузі освіти та науки з Російською Федерацією". Зокрема денонсована угода про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту та вчені звання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 24 березня 2022 р. № 355.
Відповідним рішенням припиняється дія таких документів:
- Угоди між урядом України та урядом РФ про співробітництво в галузі культури, науки та освіти, вчиненої в місті Москва 26 липня 1995 року;
- Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом РФ про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту та вчені звання, вчиненої в місті Москва 26 травня 2000 року;
- Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом РФ про співробітництво в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, вчиненої в Харкові 21 червня 2002 року.
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