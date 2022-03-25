Украина денонсировала соглалашение с РФ о признании дипломов и ученых званий
Фото: правительство денонсировало соглашение с Россией соглашение о признании документов об образовании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кабинет министров Украины принял постановление "О денонсации соглашений в области образования и науки с Российской Федерацией". В частности денонсировано соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 24 марта 2022 г. № 355.
Соответствующим решением прекращается действие следующих документов:
- Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, подписанного в Москве 26 июля 1995 года;
- Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года;
- Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, подписанного в Харькове 21 июня 2002 года.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.