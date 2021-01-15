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Україна вже може робити 100 тисяч тестів на COVID на добу, - Степанов

Київ, П'ятниця 15 січня 2021 11:58
Україна вже може робити 100 тисяч тестів на COVID на добу, - Степанов
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна на сьогодні вже може робити не менше 100 тисяч тестів на COVID на добу. Але лабораторії завантажені лише на половину.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, в Україні створено понад 2 300 пунктів тестування методом ПЛР та експрес-тестування на антиген.

"Ми повністю забезпечені тестами, ми можемо проводити всіма методами не менше 100 тисяч тестів на добу", - зазначив Степанов.

Міністр додав, що лабораторії на сьогодні завантажені лише на половину.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зробили майже 50 000 тестів - 30 225 методом ПЛР та 19 371 методом ІФА.

РБК-Україна в матеріалі "Тестовий режим: чи варто вірити статистиці МОЗ про хворих на COVID-19" писало, що в Україні фіксують спад обсягів тестування на коронавірус. Незважаючи на добову планку, виставлену Кабміном у 100 тисяч ПЛР-тестів, їх проводять в тричі менше. При цьому в профільному міністерстві переконують, що в деяких областях лабораторні центри працюють лише на 25-30% своїх потужностей.

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