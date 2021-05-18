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Україна робить все, щоб повернути Крим, - Зеленський

Автор: РБК-Україна

Україна робить все, щоб повернути окупований Крим. Для цього і готується запуск Кримської платформи.

Про це у Twitter до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу заявив президент України Володимир Зеленський.

"77 років тому все кримськотатарське населення було депортовано з Криму. Через це вони втратили приблизно 50% людей. 7 років тому Крим був окупований Росією. Україна робить все, щоб захистити права скривджених там і повернути півострів. Ось чому ми започаткували Кримську платформу", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що міжнародне співтовариство має визнати депортацію кримських татар з півострова в 1944 році геноцидом.

Згідно з офіційними даними, з Криму депортували 191 044 кримських татар після того, як цілий народ звинуватили в нібито співпраці з німецькими окупантами під час Другої світової війни. За даними самоперепису національного руху кримських татар, депортували понад 423 000 осіб. Під час цих заходів і в перші роки після них загинули від 27% до 46,2% депортованих.

На сьогодні Росія переслідує 93 кримських татар з політичних мотивів.

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