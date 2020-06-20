Україна через суд збирається повернути кримські архіви

Державна архівна служба України збирається через суд повернути кримські архіви, які були втрачені після анексії півострова Росією в 2014 році. Зараз процес на етапі консультацій.

Про це голова Укрдержархіву Анатолій Хромов повідомив в ефірі "Радіо Крим.Реалії".

За його словами, зараз відомство проводить консультації з Міністерством юстиції подання судових позовів щодо Росії.

"Національні архівні фонди в Криму, які згідно із законодавством належать українському народу, фактично вкрадені державою-окупантом... Ми розглядаємо можливість навіть з допомогою судових позовів домагатися повернення культурних цінностей України. Будемо консультуватися з Міністерством юстиції з цього питання", - сказав Хромов.

Він додав, що Укрдержархів також проводить інвентаризацію втрачених фондів і намагається окреслити цю проблему.

"Державна архівна служба подала інформацію Міжнародна рада архівів, щоб на інтерактивній карті державні архіви Криму і Севастополя значилися як українські. Їх статус свідчить, що вони закриті та знаходяться в окупації", - зазначив Хромов.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ оприлюднила архівні документи КДБ про спроби кримських татар повернутися додому.