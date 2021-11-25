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Україна захищатиметься всіма засобами у разі вторгнення РФ, - Кулеба

Автор: Олександр Мороз

У разі повномасштабного вторгнення Російської Федерації українська сторона захищатиметься всіма засобами, які є в наявності. Але на сьогодні всі зусилля спрямовані на стримування Москви від агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ.

Повідомляється, що сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на закритій онлайн-дискусії з експертами провідних французьких аналітичних центрів у сфері зовнішньої політики і журналістами ключових французьких видань заявив, що всі зусилля України і партнерів спрямовані на стримування Росії від подальших агресивних дій.

"У той же час він запевнив: ні у кого не повинно виникати сумнівів, що в разі нового етапу повномасштабної агресії РФ проти нашої держави Україна буде захищатися всіма наявними засобами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що новий напад буде занадто дорого коштувати Росії, і Київ працює над тим, щоб президент РФ Володимир Путін зрозумів це.

Він також заявив, що Україна співпрацює з низкою країн у військово-технічній сфері по поставкам зброї та обладнання, але не може розголошувати деталі.

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Російська ФедераціяДмитро Кулеба