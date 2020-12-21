Україна не заборонятиме рейси з Британії через новий штам коронавірусу

Україна поки не буде закривати авіаційне сполучення з Британією, де виявили новий штам коронавірусу. В уряді вважають, що візового режиму достатньо для обмеження кількості пасажирів.

Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій в Telegram-каналі.

За словами міністра, уряд буде моніторити ситуацію з новою мутацією коронавірусу у Британії. У разі необхідності рішення щодо авіасполучення зі Сполученим Королівством переглянуть.

"Ми маємо візовий режим з британцями, що вже обмежує кількість пасажирів між нашими країнами. Зараз рейси виконуються переважно для повернення українців з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули", - пояснив Криклій.

Нагадаємо, британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавірусу. Новий штам коронавірусу поширюється швидше вже відомих, а також нова мутація на 70% заразніша, ніж інші види цього коронавірусу.

Після виявлення нової мутації коронавірусу десятки країн світу закрили кордони з Британією. Деякі країни, крім закриття кордонів з Британією, припинили сполучення й з іншими країнами, де вже зафіксували нову мутацію коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в українському Кабміні також розглядали можливість закриття повітряного кордону з Британією.