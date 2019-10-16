Україна не буде втручатися в процес імпічменту Трампа, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не втручатиметься в процес імпічменту президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенство AFP.

За його словами, він не буде втручатися у подію на відміну від інших країн.

"Як президент України, я не буду втручатися в події в інших країнах, на відміну від деяких інших, які можуть спробувати", - заявив президент.

Нагадаємо, президенту США оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують американського президента в тиску на президента Зеленського для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Крім того, Трамп заявив, що Україні "слід провести розслідування" у справі сина колишнього віце-президента США Джо Байдена. За словами американського лідера, він би порекомендував президентові України Володимиру Зеленському почати розслідування.