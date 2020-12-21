ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна дотримуватиметься зобов'язань перед МВФ, - Шмигаль

Автор: РБК-Україна

Україна продовжить виконувати зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом (МВФ), незважаючи на ситуацію в економіці. А прийнятий бюджет на 2021 рік дозволить забезпечити макроекономічну стабільність.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на онлайн-зустрічі з головою місії МВФ в Україні Іванною Владков-Голлар, передає урядовий портал.

За його словами, Україна рухається в напрямку продовження всіх реформ і не збирається звертати з цього шляху.

"Незважаючи на складну економічну ситуацію, ми все одно будемо дотримуватися тих принципів і тих зобов'язань, які ми досягли з нашими міжнародними фінансовими партнерами, з МВФ зокрема", - заявив Шмигаль.

Популярні новини

Він також зазначив, що Україна ухвалила бюджет, який забезпечить макроекономічну стабільність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місія МВФ сьогодні розпочинає роботу в Україні, і від неї залежить надання чергового траншу.

Крім того, перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк України зі свого боку виконав усі умови, необхідні для отримання чергового траншу МВФ.

У той же час українська сторона чекає, що транш буде перераховано на початку наступного року.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МВФДенис ШмигальТранш