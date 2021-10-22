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Україна буде в наступній хвилі розширення ЄС, - Кулеба

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 15:55
Україна буде в наступній хвилі розширення ЄС, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Україна буде в наступній хвилі розширення Європейського союзу. Як і інші країни Асоційованого Тріо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС України.

Повідомляється, що Кулеба сьогодні провів переговори з віце-прем'єром, міністром закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску. Сторони домовилися синхронізувати дії в контексті підготовки до саміту Східного партнерства в грудні і втілення амбітного плану асоційованого тріо щодо вступу в ЄС.

"Переконаний, що країни асоційованого тріо будуть в наступній хвилі розширення Європейського союзу", - підкреслив Кулеба.

Попеску подякував йому за активну роль України в Придністровському врегулюванні. Він також підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Зазначимо, формат Асоційованого Тріо було створено Україною, Молдовою та Грузією.

Нагадаємо, до цього Кулеба говорив, що перспектива членства в ЄС для України посилить регіональну стабільність.

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Евросоюз Дмитро Кулеба
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