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Україна розвиватиме партнерство з США, хто б не переміг на виборах, - МЗС

Київ, Четвер 05 листопада 2020 10:58
Україна розвиватиме партнерство з США, хто б не переміг на виборах, - МЗС
Фото: Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Незважаючи на результати виборів президента США, Україна продовжить розвивати партнерство з цією країною. У Києві впевнені, що підтримка Вашингтона збережеться при будь-якому президенті.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Який би вибір не зробив американський народ, ми будемо розвивати стратегічне партнерство. Будуть візити, будуть економічні контакти, будуть амбіційні проекти. Ніщо не змінить підтримку США територіальної цілісності України і нашої боротьби з Російською Федерацією", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидат в президенти США від демократичної партії Джо Байден вже отримав найбільшу кількість голосів виборців в історії американських виборів. Зокрема, його підтримали 69,76 млн виборців. Однак виборча система в США працює таким чином, що президента обирають не громадяни, а штати.

Станом на ранок 5 листопада Байдену для перемоги не вистачає 6 голосів вибірників. Ці голоси йому може забезпечити штат Невада, в якому він трохи обходить чинного президента Дональда Трампа. Штаб Трампа вже заявив, що буде судитися з декількома штатами.

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