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Україна виготовлятиме власних бойових роботів

Автор: Дмитро Левицький

Підприємство "Меридіан" імені Корольова, холдинг Sikorsky Challenge та розробники проекту "Мобільні бойові роботи" домовилися про співпрацю. В рамках угоди планується створення наземного бойового робота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".

Як розповіли в держконцерні, виготовляти бойових роботів планують на підприємстві "Меридіан", яке входить до складу "Укроборонпрому". Холдинг Sikorsky Challenge забезпечить маркетинговий супровід, а завод - серійне виробництво.

Роботи будуть призначатися для виконання:

  • логістичних;
  • розвідувальних;
  • бойових завдань - вогневої підтримки та розмінування.

"Наш завод готовий до таких викликів і наш пріоритет на сьогодні - налагодження виробництва бойових мобільних роботів, які можуть стати зброєю майбутнього, значно підсилити обороноздатність нашої держави та дати потужний імпульс для подальшого розвитку інноваційних сфер економіки", - заявила директор з розвитку заводу "Меридіан" Ольга Руденко.

Нагадаємо, у травні цього року про початок серійного виробництва бойових роботів заявили в Росії.

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Укроборонпром