RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна закликатиме країни Африки відмовитися від саміту з Росією

Фото: спецпредставник України на Близькому Сході і в Африці Максим Субх (facebook.com/maxim.subh)
Автор: Юлія Бойко

Україна має намір закликати країни Африки відмовитися від саміту з Росією і співпраці з нею в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "BBC News Україна".

Як заявив спецпредставник України на Близькому Сході і в Африці Максим Субх, російська сторона хоче провести саміт "Росія-Африка" в Санкт-Петербурзі.

"Ми на постійній основі закликаємо наших міжнародних партнерів, в тому числі в Африці утриматися від участі в заходах, що проводяться державою-агресором, тому саміт не стане винятком", - підкреслив він.

Зазначимо, сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров почав турне країнами Африки, щоб переконати їх підтримувати росіян. Очікується відкриття офісу пропагандистського каналу RT в Південній Африці.

Також повідомляється, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відправиться в турне країнами підсахарської Африки цієї осені.

Нагадаємо, раніше в Африці через війну в Україні заговорили про власне виробництво зерна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаАфрика