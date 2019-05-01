Україна буде поставляти Туреччини танкові ракети

Українське державне підприємство "Спецтехноекспорт" в найближчі тижні почне поставки в Туреччину 120-мм стовбурових керованих ракет "Конус" виробництва ДП ГККБ ПРОМІНЬ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу підприємства.

Відповідний підписали контракт з турецькою держкорпорацією Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu в рамках Міжнародної оборонної виставки ИDEF2019 в Стамбулі.

"Протягом першого етапу реалізації контракту передбачені поставки 120-мм керованих ракет "Конус" і пристроїв для наведення їх інтеграції в турецькі основні бойові танки. Згодом в результаті часткового трансферу технологій українські керовані ракети будуть вироблятися на потужностях MKEK", - заявили в "Спецтехноекспорті".

Парафування договору дозволило узгодити питання вартості і строків поставок, а також інші умови реалізації домовленостей.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в державному підприємстві "Спецтехноекспорт" заявили, що в Україні створено електромагнітна зброя. Зазначено, що підприємства оборонного комплексу України розробили і освоїли виробництво електромагнітного зброї, призначеної для ураження різних типів військових радіоелектронних засобів, у тому числі - систем енергоживлення і систем передачі даних.

Крім того, в кінці 2018-го анонсувалося, що Україна в 2019 році випробує нові зразки зброї. Так, зазначалося, що почнуться випробування вітчизняного переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Колібрі".