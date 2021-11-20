Україна купуватиме вугілля в США, - прем'єр

Україна домовилася з США про постачання вугілля через перекриті Росією постачання. Наступного тижня прийде перший корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля "Радіо Свобода".

"Вугільні компанії США готові поставляти це вугілля. Наша делегація домовилася про це", - сказав Шмигаль.

За його словами, перший корабель з вугіллям з США повинен прийти в Україну наступного тижня. Він доставить паливо для"Центренерго". Прем'єр уточнив, що в уряді пройшла нарада з оплати і закупівлі наступних партій вугілля на грудень, січень і лютий, і гроші для цього є.

"Є інформація про те, що вугілля з Казахстану через Тамань через порт виходить і буде направлятися в Україну. Залізничне сполучення дійсно заблоковано, але морським транспортом є інформація, що перший корабель відправлять найближчими днями", - додав глава уряду.