Документ за підсумками нормандського саміту не міститиме юрзобов'язань для України

Документ, який підпишуть учасники нормандського саміту не буде містити жодних юридичних зобов'язань для України. Про це заявив віце-премєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-УКраїна.

Комюніке нормандського саміту - лише політичний документ, а його зміст стане результатом цих переговорів.

"Перше, що ми маємо пам'ятати, що комюніке є політичним документом. Не йтиметься про жодні юридичні зобов'язання, які візьме на себе українська держава в особі президента. Наразі комюніке є дуже дипломатичним. Я вам скажу, що цей документ не містить якихось супер проривних ідей, але все залежатиме від результатів переговорів", - заявив Кулеба.

Він також підтвердив, що за результатами Нормандської зустрічі, підготовлений в МЗС проект документу може бути доповнено новими пунктами.

"Безумовно. Адже це такий документ, який готується заздалегідь. Це "м'ясо", яке потім ще можна додатково вдосконалити і доповнити тими речами, про які вдасться домовитись", - додав він.

Нагадаємо, саміт нормандскької четвірки має відбутися 9 грудня у Парижі. у рамках саміту планується неформальна зустріч президентів України та Росіїї - Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Зеленський пояснив необхідність діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним, порівнявши відсутність такого діалогу з бігом на місці.

Головнрю метою саміту має стати затвердження нової послідовності імплементації мінських угод, в т.ч. закріплення особливого статусу ОРДЛО, згідно "формулою Штайнмайєра", обговорення обміну полоненими між Києвом та окупованою частиною Донбасу.