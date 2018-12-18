В Єврокомісії оцінили розвиток IT-сектору в Україні

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У рамках угоди про Асоціацію України та ЄС IT-сектор отримав змогу поглиблено співпрацювати із європейськими компаніями

IT-сектор в Україні сприяє експорту близько 3 мільярдів євро для Європейського союзу. Про це повідомив голова групи підтримки України при Європейській комісії Пітер Вагнер під час форуму "Україна в спільному європейському цифровому ринку", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Вагнера, для українського IT-сектору є дуже великий потенціал до зростання

"Що є дуже важливим, коли ми говоримо про IT-сектор в Україні... Це сектор, який вже експортує (IT-послуги, - ред.) приблизно на 3 мільярди євро для ЄС. І ми впевнені, що є місце для набагато більших обсягів. Навіть у найближчому майбутньому", - зазначив він.

Також представник Єврокомісії додав, що розвиток IT-сфери сприяє створенню робочих місць в Україні.

"Це також важливо не тільки для загального економічного розвитку. Але також для інших промислових секторів в Україні. Не потрібні великі компанії для того, щоб керувати IT-сектором. Є багато маленьких компаній. Це дозволяє набагато ширше розповсюдити створення робочих місць в Україні. По-друге, це угода про Асоціацію з ЄС. Є дуже багато потенціалу для того, щоб працювати разом", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав, що в Україні продукція сектору інформаційних технологій (ІТ) формує понад 3% ВВП держави.

За даними венчурного фонду AVentures Capital, загальний обсяг інвестицій в українські IТ-компанії в 2017 році склав 265 млн доларів, що в 3,3 рази вище показника 2016 року