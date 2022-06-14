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Україна буде відігравати значну роль в енергетичній безпеці Європи, - Тімченко

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Вівторок 14 червня 2022 20:00
Україна буде відігравати значну роль в енергетичній безпеці Європи, - Тімченко Фото: Україна буде відігравати значну роль в енергетичній безпеці Європи, - Тімченко
Автор: Ілона Свиридова

В майбутньому Україна стане важливою частиною енергетичної безпеки Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в інтерв'ю CNN.

"Я щиро переконаний, що в майбутньому Україна буде відігравати значну роль в енергетичній безпеці ЄС та енергетичному ландшафті Європи", - сказав він.

Він також додав, що для збільшення потужності "зеленої" генерації України до 30 ГВт необхідно залучити близько 40 млрд доларів інвестицій.

"Тому ми власне будуємо бізнес-коаліцію з енергетичних компаній для таких інвестицій. Ми в пошуках приватного капіталу, який буде підтриманий державою та політичними гарантіями. Ось що власне сьогодні потрібно, і вже існує великий інтерес з боку приватного бізнесу до інвестиції в будівництво нової України", - підсумував Тімченко.

Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі ДТЕК ініціював проєкт збільшення потужності "зеленої" енергетики в Україні.

Як зазначив Максим Тімченко, Україна може стати найбільшим постачальником "зеленої" електроенергії для своїх європейських партнерів.

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