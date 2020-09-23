Україна братиме активну участь у процесі реформування ООН, - Зеленський

Україна братиме активну участь у процесі реформуванні Ради безпеки ООН. Сьогодні механізми 1945 року працюють не до кінця.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

"Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один із постійних членів Ради безпеки ООН. Це остаточно доводить - механізми зразка 1945 року сьогодні працюють не до кінця. Це може призвести до подальшого знецінення Ради безпеки. Україна братиме активну участь у процесі її реформування", - наголосив Зеленський.

На його думку, Радбез ООН має стати більш представницьким, збалансованим, прозорим та ефективним.

"В інтересах ООН мати дієвий інструмент, якщо хтось зловживає правом вето та статусом постійного члена", - переконаний український президент.

Раніше Зеленський розкритикував Організацію Об'єднаних Націй. За його словами, "система почала давати збій".