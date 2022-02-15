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Україна і Британія узгодили позиції перед засіданням Ради НАТО, - Резніков

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 20:19
Україна і Британія узгодили позиції перед засіданням Ради НАТО, - Резніков Фото: Міністр оборони України Олексій Резніков (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністри оборони України і Великобританії Олексій Резніков і Бен Уоллес провели 15 лютого телефонну розмову. Глави відомств узгодили позиції перед засіданням Ради НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Олексія Резнікова.

За його словами, розмова з главою Міноборони була дуже пізнавальною. В ході бесіди сторони обговорили підсумки візиту Уоллеса до Москви. Крім того, Резніков розповів про свій телефонний дзвінок Міністру оборони Білорусі Віктору Хреніну.

"Наші позиції були узгоджені перед засіданням Північноатлантичної ради 17 лютого", - підкреслив Резніков.

Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що Москву не влаштовує відстрочка вступу України в НАТО. Він додав, що це питання потрібно вирішити зараз і мирними засобами.

Зазначимо, раніше Путін назвав" дуже небезпечним " розширення НАТО на схід за рахунок республік колишнього СРСР, включаючи Україну.

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НАТО Великобританія Олексій Резніков
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