Україна і Британія обговорили спрощення візового режиму

Фото: прапори України і Британії (колаж РБК-Україна)

Державна міграційна служба України і Паспортна служба Великобританії провели онлайн зустріч. Під час неї сторони обговорили спрощення візового режиму між країнами.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Британії.

"Крім пандемії, обмеження на поїздки дійсно відштовхують багатьох туристів. Ми продовжуємо працювати з британськими партнерами, щоб поступово спростити візовий режим між нашими країнами", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що під час зустрічі, зокрема, обговорювалися питання системи біометричної документації та процедури видачі паспортів.

"Україна зацікавлена в посиленні цієї форми співробітництва. Невеликі кроки, зроблені в правильному напрямку, можуть дати вагомі результати для досягнення чітко сформульованої, ефективного і широко доступного підходу для подорожей наших громадян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні Україна ініціювала спрощення візового режиму з Британією. Для обговорення цього питання в Україну мають прибути британські фахівці.

Крім того, в січні президент України Володимир Зеленський видав указ про скасування віз для британців.

Додамо, що аеропорт "Хітроу" в Лондоні погодився приймати авіарейси з Києва.