Україна – Вірменія: де дивитися матч Ліги націй

Матч Україна – Вірменія відбудеться в Лодзі 11 червня на стадіоні ЛКС. Початок поєдинку о 16:00 за київським часом.

У цифровому мовленні T2 матч можна буде переглянути на телеканалі "Індиго". Трансляція розпочнеться о 15:50. Також поєдинок покаже канал "Футбол 1", починаючи з тієї ж пори. Передуватиме трансляції студія "Головна команда". Старт о 14:45.

Також матч Україна – Вірменія можна переглянути на платформі OLL.TV. Прямі трансляції поєдинків "синьо-жовтих" там доступні в пакеті Ultra oll inclusive.

Після стартових двох турів обидві збірні мають по 3 очки. Щоправда, вірмени провели два поєдинки, а "синьо-жовті" лише один – із Ірландією на виїзді (1:0).