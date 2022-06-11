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Україна – Вірменія: де дивитися матч Ліги націй

Фото: Українські вболівальники в Дубліні (twitter.com/FAIreland)
Автор: Антон Федорців

Телетрансляція поєдинку 3-го туру Ліги націй УЄФА між українською та вірменською збірними буде доступна на території України.

Де дивитись матч онлайн і на яких телеканалах, підкаже РБК-Україна.

Матч Україна – Вірменія відбудеться в Лодзі 11 червня на стадіоні ЛКС. Початок поєдинку о 16:00 за київським часом.

У цифровому мовленні T2 матч можна буде переглянути на телеканалі "Індиго". Трансляція розпочнеться о 15:50. Також поєдинок покаже канал "Футбол 1", починаючи з тієї ж пори. Передуватиме трансляції студія "Головна команда". Старт о 14:45.

Також матч Україна – Вірменія можна переглянути на платформі OLL.TV. Прямі трансляції поєдинків "синьо-жовтих" там доступні в пакеті Ultra oll inclusive.

Після стартових двох турів обидві збірні мають по 3 очки. Щоправда, вірмени провели два поєдинки, а "синьо-жовті" лише один – із Ірландією на виїзді (1:0).

Нагадаємо, раніше підготували анонс поєдинку України та Вірменії у Лізі націй 2022/23.

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