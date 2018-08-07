Україна та Аргентина підписали договір про передачу засуджених

Переговори України та Аргентини завершилися церемонією підписання 3 міждержавних договорів у галузі кримінальної юстиції

Керівники міністерств юстиції України та Аргентини підписали договір про передачу засуджених осіб. Про це повідомляє прес-служба посольства України в Аргентині.

Зокрема, міністр юстиції України Павло Петренко перебуває з робочим візитом в Аргентині.

"6 серпня 2018 року в Буенос-Айресі відбулися переговори офіційної делегації України, очолюваної міністром юстиції Павлом Петренком, з міністром юстиції та прав людини Аргентинської Республіки Херманом Гаравано", - сказано у повідомленні.

У ході переговорів сторони обмінялися інформацією щодо регулювання діяльності державних реєстраційної та виконавчої служб, про стан пенітенціарної системи та пробації. Переговори завершилися церемонією підписання трьох міждержавних договорів у галузі кримінальної юстиції.

"Керівники міністерств юстиції двох країн, відповідно Павло Петренко та Херман Гаравано, підписали договір про передачу засуджених осіб", - сказано у повідомленні.

Крім цього, сторони підписали договір про взаємну правову допомогу у кримінальних справах та договір про видачу правопорушників.

У ході зустрічі сторони також обмінялися думками щодо сучасної ситуації в обох країнах, а також перспектив подальшої розбудови співпраці між міністерствами юстиції України та Аргентини.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, глава Міністерства юстиції України Павло Петренко під час візиту до Копенгагена (Данія) підписав чотири Європейські конвенції із захисту прав людини.

У МЗС повідомили, що в різних країнах світу понад 6,5 тисяч українців засудили до позбавлення волі.