Україна - Англія: онлайн трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020

УКРАЇНА - АНГЛІЯ 0:1

24' - половина першого тайму позаду. Поки Україна без особливих шансів зрівняти рахунок. Англійці грають дуже прагматично і йти в атаку поки явно не збираються.

21' - повернувся Матвієнко, але помітно поки накульгує. Проблеми з гомілкостопом у нього.

19' - лежить на полі Матвієнко. Показує, що йому потрібна допомога. Схоже невдало оступився наш центрбек. Сподіваємося, обійдеться без заміни.

17' - Яремчук ледь не скористався обрізкою англійських опорників, але його удар з меж штрафного Пікфорд перевів на кутовий. Подача нічим не завершилась.

12' - дійшли українці до штрафної Англії. Ярмоленко біля правої кромки поля намагався прострілити, але англійці м'яч перехопили.

До слова, нагадаємо, англійці ще не пропускали на цьому Євро. Потрібно українцям ламати тенденцію

10' - після пропущеного гола українці грають більше з м'ячем, але практично весь час на своїй половині.

8' - штрафний з правого флангу для України заробив Караваєв. Але англійці верхову боротьбу після подачі в штрафну виграли.

4' - а ось і перший захід у штрафну від англійців і гол. Стерлінг відірвався від Шапаренко, змістився з флангу до центру і розрізав передачею захист українців, вивівши Кейна на "побачення" з Бущаном. Форвард англійців шансом скористався, пробивши з близької відстані в сітку. Потрібно тепер відповідати і українцям.

3' - поки з м'ячем англійці, але до штрафної українців не доходять.

Пролунав стартовий свисток від Фелікса Бриха. Першими з центру розіграли українці.

Англійська гімн уже пролунав, тепер черга головної пісні України.

Команди вже на полі. Через кілька хвилин вже почнеться цей поєдинок.

До старту матчу залишається півгодини. А поки можна ознайомитися зі стартовими складами збірних. Додамо, що в України не потрапив навіть у заявку на матч з Англією Руслан Малиновський.

Україна: Бущан - Забарний, Кривцов, Матвієнко - Караваєв, Сидорчук, Зінченко, Шапаренко, Миколенко - Ярмоленко, Яремчук

Англія: Пікфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Райс, Філліпс - Санчо, Маунт - Стерлінг, Кейн