Україна у 2019 році встановила новий рекорд врожаю зерна

Урожай зернових в Україні у 2019 році склав близько 75 млн тонн, з яких 54 млн тонн буде експортовано на зовнішні ринки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з посиланням на оцінку заступника міністра Тараса Висоцького.

Чиновник нагадав, що остаточні дані щодо виробництва зерна будуть надані у березні за інформацією Держстату.

За даними міністерства, станом на 10 січня 2019 року з початку 2019/2020 маркетингового року (маркетинговий рік - з 1 липня 2019 по 30 червня 2020) Україна експортувала 32 млн тонн зернових культур. Це на 7,8 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

Зокрема, на зовнішні ринки поставлено:

пшениці - 15,1 млн тонн;

ячменю - 3,8 млн тонн;

жита - 5 тис. тонн;

кукурудзи - 12,8 млн тонн.

Крім того, експортовано борошна пшеничного та інших культур - 197 тис. тонн, що на 68,5 тис. тонн більше ніж за відповідний період минулого маркетингового року.

Нагадаємо, за даними НБУ, у грудні 2019 року індекс зміни світових цін на товари, що превалюють в українському експорті, зростав другий місяць поспіль. Ціни на зернові, зокрема пшеницю та кукурудзу, зростали під впливом: збільшення попиту, зокрема з боку Нової Зеландії, Ірану, Єгипту; анонсованого урядом Аргентини подальшого підвищення мит на експорт цих видів зернових; перенесення періоду збору врожаю кукурудзи в Бразилії через погодні умови.

Відзначимо, за даними Державної статистики, у 2018 році в Україні був зібраний рекордний врожай зернових та зернобобових культур - 70,06 млн тонн.