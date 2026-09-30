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Связь и экономика: в "Укр Армо Тех" раскрыли главные проблемы с созданием больших НРК

13:06 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Константин Широкун
Связь и экономика: в "Укр Армо Тех" раскрыли главные проблемы с созданием больших НРК Фото: "Укр Армо Тех" раскрыли главные проблемы с созданием крупных НРК (пресс-служба компании)
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При создании крупных НРК размером с современные бронемашины следует учитывать целый ряд дополнительных факторов, которые можно избегать в случае с малыми роботизированными комплексами.

Об этом рассказал генеральный директор "Укр Армо Тех" Геннадий Хиргий в интервью РБК-Украина.

"Сделать большую машину беспилотной технически возможно. Гораздо сложнее сделать ее надежной, автономной и реально пригодной для использования в поле боя", - заявил Хиргий.

Он также добавил, что чем больше и тяжелее машина, тем сложнее становятся системы управления, навигации, восприятия окружающей среды и обеспечение безопасности движения.

"Человек за рулем постоянно принимает большое количество микрорешений, причем делает это почти бессознательно: оценивает почву, препятствия, уклон, колею, возможность проезда. Для НРК это должны делать сенсоры, ПО или дистанционный оператор. И часто опыт водителя оказывается действеннее алгоритмов", - подчеркнул генеральный директор "Укр Армо Тех".

По его словам, вторая проблема - связь. На современном поле боя активно используются средства радиоэлектронной борьбы, поэтому система не может быть полностью зависима от постоянного канала управления.

Отсюда возникает третья и главная задача - автономность. Машина должна сохранять способность выполнять хотя бы основные функции при ухудшении или потере связи.

"И, в конце концов, экономика. Если мы создаем роботизированную платформу, которая по сложности и стоимости приближается к полноценной бронемашине, необходимо четко понимать, какое преимущество она дает военному", - добавил Хиргий.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, бойцы батальона НРК Alter Ego в составе 93-й отдельной механизированной бригады разработали уникальную технологию, позволяющую осуществлять десантирование НРК с помощью дронов.

Кроме того, накануне стало известно, что третий армейский корпус впервые в мире десантировал НРК из бомберов в тыл врага. Во время операции "Вивальди" окупантов атаковали НРК-камикадзе, заброшенные более чем на 10 километров вглубь тыла.

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