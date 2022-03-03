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Ухилялися від військової служби. В Чернівецькій області затримали 6 втікачів

Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники затримали в Чернівецькій області 6 чоловіків призовного віку, що ухилялися від військової служби. Вони хотіли на човні переправитися через річку Дністер, аби незаконно потрапити до Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Відзначається, що біля кордону з Молдовою прикордонники Могилів-Подільського загону затримали 6 українців призовного віку. З ними був громадянин Молдови та мешканець Чернівецької області на прізвисько "Зурік", які надавали "послуги" втікачам. Усіх їх виявили на березі річки Дністер. Втікачі планували дістатись до Молдови на човні.

"Усі порушники були затримані в адміністративному порядку за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та передані представникам Нацполіції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за сім днів війни в Україні втрати окупанта становить близько 9 тисяч осіб особового складу.

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