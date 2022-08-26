Указ про збільшення армії РФ вказує на те, що Путін намагається уникнути загальної мобілізації, - ISW

"Оголошення щодо відносно скромної (проте, ймовірно, недосяжної) цілі збільшення кінцевої сили переконливо свідчить про те, що Путін рішуче налаштований уникнути повної мобілізації", - зазначили аналітики.

Водночас в ISW упевнені, що

Проте, на думку експертів, РФ може використати осінній призов у жовтні 2022 року (зокрема на окупованих територіях України), аби залучити близько 130 тисяч осіб на заміну втратам.

"Збільшення бойової потуги Росії у всякому разі буде не дуже великим", - додають в Інституті вивчення війни.