Указ про армію, "Нормандія" та заклик до єдності: головне з виступу Зеленського в Раді

Президент України Володимир Зеленський 1 лютого виступив у парламенті під час відкриття сьомої сесії Верховної ради. У своєму зверненні президент закликав до єдності всіх гілок влади.
Детальніше про те, що сказав Зеленський у своєму зверненні - у матеріалі РБК-Україна.
У своєму виступі Зеленський закликав українців до єдності, а також закликав не піддаватися панічним настроям. Він також закликав до єдності у розумінні ЗМІ своєї відповідальності "у часи, коли медіаполе - це нове поле битви, а новини - це нова зброя, а будь-які повідомлення особливо побудовані на анонімних джерелах мають реальний і великий вплив на наших людей, на психіку людей, державу, економіку".
Зеленський зазначив, що економіка країни стабілізується, гривня зміцнилась і повертається до стабільного запланованого курсу, а фінансовий світ оцінює майбутнє України з оптимізмом.
Говорячи про опалювальний період Зеленський запевнив, що в Україні достатньо запасів газу та вугілля.
Президент заявив про розблокування роботи у нормандському форматі.
"Ми активно працюємо, щоб у найближчі дні узгодити дату зустрічі радників у Берліні, де, сподіваюсь, буде домовленість щодо зустрічі лідерів "нормандської четвірки"", - зазначив він.
Зеленський нагадав, що останніми днями до України прибували закордонні партнери і ці візити триватимуть й надалі.
"Інтенсивність візитів - серйозний фактор стабілізації нашої держави. Чутки, плітки, прогнози великих блогерів і Ванги не справились. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами. Всі їдуть до нас. Нам готові підставити плече, а не підніжку", - додав він.
Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України і привабливості військової служби, який передбачає:
"Цей указ не тому що скоро війна, а щоб скоро і надалі був мир в Україні", - наголосив Зеленський.