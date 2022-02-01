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Указ про армію, "Нормандія" та заклик до єдності: головне з виступу Зеленського в Раді

Автор: Ирина Гамерская

Президент України Володимир Зеленський 1 лютого виступив у парламенті під час відкриття сьомої сесії Верховної ради. У своєму зверненні президент закликав до єдності всіх гілок влади.

Детальніше про те, що сказав Зеленський у своєму зверненні - у матеріалі РБК-Україна.

"Новини - це нова зброя"

У своєму виступі Зеленський закликав українців до єдності, а також закликав не піддаватися панічним настроям. Він також закликав до єдності у розумінні ЗМІ своєї відповідальності "у часи, коли медіаполе - це нове поле битви, а новини - це нова зброя, а будь-які повідомлення особливо побудовані на анонімних джерелах мають реальний і великий вплив на наших людей, на психіку людей, державу, економіку".

Зеленський зазначив, що економіка країни стабілізується, гривня зміцнилась і повертається до стабільного запланованого курсу, а фінансовий світ оцінює майбутнє України з оптимізмом.

Говорячи про опалювальний період Зеленський запевнив, що в Україні достатньо запасів газу та вугілля.

Нормандський формат

Президент заявив про розблокування роботи у нормандському форматі.

"Ми активно працюємо, щоб у найближчі дні узгодити дату зустрічі радників у Берліні, де, сподіваюсь, буде домовленість щодо зустрічі лідерів "нормандської четвірки"", - зазначив він.

Підтримка союзників

Зеленський нагадав, що останніми днями до України прибували закордонні партнери і ці візити триватимуть й надалі.

"Інтенсивність візитів - серйозний фактор стабілізації нашої держави. Чутки, плітки, прогнози великих блогерів і Ванги не справились. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами. Всі їдуть до нас. Нам готові підставити плече, а не підніжку", - додав він.

Указ про армію

Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України і привабливості військової служби, який передбачає:

  • збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат,
  • перехід україни до засад професійної армії,
  • збільшення термінів дії контрактів,
  • розробка концепції житлового забезпечення військових,
  • систему кар'єрного росту офіцерів,
  • збільшення протягом трьох років чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб професійної армії,
  • створення додаткових 20 бригад.

"Цей указ не тому що скоро війна, а щоб скоро і надалі був мир в Україні", - наголосив Зеленський.

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Володимир Зеленський