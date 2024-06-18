Украина должна выиграть войну, чтобы вступить в НАТО, - Кирби

"Что касается вступления Украины в НАТО, напомню, что и Альянс, и Соединенные Штаты заявляли, что сначала они должны выиграть эту войну", - сказал Кирби.

Он также отметил, что после окончания войны у Украины "все равно останется протяженная граница с Россией и постоянная угроза безопасности для украинского народа".

По словам Кирби, Джо Байден "верит, что НАТО это будущее Украины".

"Есть много вещей, которые должны быть сделаны, прежде чем они смогут присоединиться к Альянсу, как и любой другой член Альянса", - добавил он.

Кирби подчеркнул, что двустороннее соглашение о безопасности поможет Украине защитить себя, пока они работают над обеспечением "всего необходимого".

"Они могут подать заявку на вступление в НАТО. И мы считаем, что НАТО – это будущее Украины, и мы будем работать с ними на каждом шагу, чтобы этого достичь", - подытожил он.