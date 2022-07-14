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Вімблдон-2022 побив історичний рекорд

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Сполучене Королівство, Четвер 14 липня 2022 14:26
Вімблдон-2022 побив історичний рекорд Фото: Цьогорічні переможці турніру – Новак Джоковіч і Єлена Рибакіна (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Рекорд відвідуваності за всю історію Вімблдонського турніру побив трав'яний мейджор 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Турнір "Великого шолома" в Британії відвідали 515164 особи. Цей показник майже на 15 тисяч побив встановлений у 2009 році попередній рекорд. Тоді Вімблдон відвідали 500397 осіб.

Цьогорічний турнір став унікальним. Уперше в історії трав'яного мейджора було 14 ігрових днів. Зазвичай їх лише 13, але цьогоріч організатори скасували традиційний вихідний у першу неділю турніру. Лише цього дня на трибуни прийшли орієнтовно 40 тисяч глядачів.

Рекорду цілком могло й не бути. У стартові п'ять днів Вімблдона-2022 не вдалося реалізувати 25 тисяч квитків. Здебільшого це були недорогі перепустки на другосортні корти. Натомість найдорожчі квитки були повністю продані.

Як наслідок, організатори Вімблдонського турніру готові запровадити віртуальну чергу для купівлі квитків у конкретний день турніру. Загалом Всеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету констатував, що зниження інтересу до трав'яного "Великого шолома" не відбулося.

Серб Джоковіч всьоме в кар'єрі переміг на Вімблдоні. У фіналі мейджора він здолав Ніка Кірйоса в чотирьох сетах (4:6, 6:3, 6:4, 7:6) та підібрався впритул до Надаля за кількістю титулів "Великого шолома". Іспанець здобув 22 кубки, Джоковіч – 21.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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