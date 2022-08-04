"Вільямс" оголосив про новий контракт із Албоном: пілот відреагував тролінгом конкурентів
Тайський гонщик Алекс Албон залишиться у складі команди "Вільямс" мінімум на наступний сезон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.
"Вільямс" оголосила 26-річного гонщика одним зі своїх пілотів на сезон-2023. Команда заявила про підписання багаторічного контракту з тайцем.
Албон сів за кермо "Вільямса" перед нинішнім сезоном. Він уже двічі фінішував в очковій зоні. Найкращий результат – 9-те місце в Маямі.
У Формулі-1 Албон дебютував у сезоні-2019. Той чемпіонат він провів у "Торо Россо" та "Ред Булл". Натомість 17 гран-прі наступного сезону тайський гонщик від'їздив за кермом першої команди "червоних биків". У його активі два третіх місця – на Гран-прі Тоскани та Гран-прі Бахрейну.
Сам пілот на продовження контракту відреагував із гумором. Албон опублікував твіт, який нагадує допис Піастрі зі спростуванням інформації "Альпін" про підписання австралійця на новий сезон.
I understand that, with my agreement, Williams Racing have put out a press release this afternoon that I am driving for them next year. This is right and I have signed a contract with Williams for 2023. I will be driving for Williams next year.— Alex Albon (@alex_albon) August 3, 2022
let’s gooo @williamsracing pic.twitter.com/NNljcXOieE
“The team is pushing hard to progress, and I am really motivated to continue this journey and further develop our learnings together.”— Williams Racing (@WilliamsRacing) August 3, 2022
Read more about what it means for Albono below https://t.co/NQPn42kkMq
До слова, пілот "Ред Булла" Ферстаппен переміг на Гран-прі Угорщини після старту 10-м.
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