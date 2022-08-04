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"Вільямс" оголосив про новий контракт із Албоном: пілот відреагував тролінгом конкурентів

Новость на русском →
Четвер 04 серпня 2022 11:22
"Вільямс" оголосив про новий контракт із Албоном: пілот відреагував тролінгом конкурентів Фото: Алекс Албон уклав новий контракт (williamsf1.com)
Автор: Антон Федорців

Тайський гонщик Алекс Албон залишиться у складі команди "Вільямс" мінімум на наступний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.

"Вільямс" оголосила 26-річного гонщика одним зі своїх пілотів на сезон-2023. Команда заявила про підписання багаторічного контракту з тайцем.

Албон сів за кермо "Вільямса" перед нинішнім сезоном. Він уже двічі фінішував в очковій зоні. Найкращий результат – 9-те місце в Маямі.

У Формулі-1 Албон дебютував у сезоні-2019. Той чемпіонат він провів у "Торо Россо" та "Ред Булл". Натомість 17 гран-прі наступного сезону тайський гонщик від'їздив за кермом першої команди "червоних биків". У його активі два третіх місця – на Гран-прі Тоскани та Гран-прі Бахрейну.

Сам пілот на продовження контракту відреагував із гумором. Албон опублікував твіт, який нагадує допис Піастрі зі спростуванням інформації "Альпін" про підписання австралійця на новий сезон.

До слова, пілот "Ред Булла" Ферстаппен переміг на Гран-прі Угорщини після старту 10-м.

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