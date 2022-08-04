"Вільямс" оголосив про новий контракт із Албоном: пілот відреагував тролінгом конкурентів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні .

"Вільямс" оголосила 26-річного гонщика одним зі своїх пілотів на сезон-2023. Команда заявила про підписання багаторічного контракту з тайцем.

Албон сів за кермо "Вільямса" перед нинішнім сезоном. Він уже двічі фінішував в очковій зоні. Найкращий результат – 9-те місце в Маямі.

У Формулі-1 Албон дебютував у сезоні-2019. Той чемпіонат він провів у "Торо Россо" та "Ред Булл". Натомість 17 гран-прі наступного сезону тайський гонщик від'їздив за кермом першої команди "червоних биків". У його активі два третіх місця – на Гран-прі Тоскани та Гран-прі Бахрейну.

Сам пілот на продовження контракту відреагував із гумором. Албон опублікував твіт, який нагадує допис Піастрі зі спростуванням інформації "Альпін" про підписання австралійця на новий сезон.

I understand that, with my agreement, Williams Racing have put out a press release this afternoon that I am driving for them next year. This is right and I have signed a contract with Williams for 2023. I will be driving for Williams next year.



let’s gooo @williamsracing pic.twitter.com/NNljcXOieE — Alex Albon (@alex_albon) August 3, 2022