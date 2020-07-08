Пожежа під Сєвєродонецьком: загрози для населених пунктів більше немає

Фото: пожежа в Луганській області (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Голова ДСНС вважає, що пожежу вдасться погасити найближчим часом

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін заявив, що у Луганській області наразі немає загрози перекидання пожежі на населені пункти. А саме вогнище вдасться погасити найближчим часом.

Про це Микола Чечоткін сказав під час брифінгу, який транслювали на сторінці Офісу Президента у Facebook.

Так, 6 липня поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території Борівського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа, яка охопила площу у 60 га. Напередодні пожежу було локалізовано, однак через сильні вітри вона розповсюдилась на село Смолянинове Новоайдарського району.

Наразі триває ліквідація пожежі у 40 га неподалік села Капітанове. До гасіння було залучено 1 125 осіб та 201 одиниця техніки.

Нагадаємо, поліція розглядає три версії виникнення пожежі в Луганській області, внаслідок якої загинуло вже 5 осіб.

Додамо, президент України Володимир Зеленський прибув у Луганську область та розповів про можливі компенсації потерпілим у розмірі 50 млн гривень.